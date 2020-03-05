والي غرب دارفور يتفقد مواقع التعدين بسربا

الخميس 5 مارس 2020

تفقد اللواء ركن دكتور ربيع عبدالله آدم والي ولاية غرب دارفور المكلف يوم أمس يرافقه أعضاء لجنة أمن الولاية ووفد من قوى الحرية والتغيير وتجمع أصحاب العمل السودانيين، الأحوال العامة في محلية سربا التي شهدت تدافعًا كبيرًا للمعدنين التقليديين من مختلف أنحاء البلاد بحثاً عن الذهب الذي ظهر في المنطقة.



واطلع الوالي على الجهود الرسمية والشعبية التي بذلت لوضع لوائح تنظم عمليات التعدين الأهلي في المنجم الذي أصدرت حكومة الولاية السابقة قراراً قضى بوقف عمليات التنقيب فيه تفادياً للمخاطر التي تأتي على المنطقة جراء توافد الباحثين عن المعدن النفيس من كل أنحاء البلاد والدول المجاورة .

وأثنى الوالي على تلك الجهود وأكد الاهتمام باستمرار عمليات التعدين وفقاً لخطة محكمة وضعتها حكومة الولاية تلتزم عبرها الجهات المشاركة في عمليات التعدين الأهلي .

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ووجه بضرورة الحفاظ على الأمن وتعظيم حرمة الدماء وحماية البيئة من التلوث وضمان صحة الإنسان والحيوان وعدم الإضرار بالأراضي الزراعية والرعوية في المنطقة .

وأعلن والي ولاية غرب دارفور المكلف تعزيز الوجود الأمني في المنجم لتفادي المخاطر التي حدثت في مناطق مماثلة جراء التوافد الكبير للمعدنين وضمان عدم تكرارها في ولاية شهدت في السنوات الماضية أزمات أمنية .

وأضاف بالقول ينبغي توزيع إنتاج المنجم في مجالات تساعد في تنمية المنطقة وتوفير الخدمات والحياة الكريمة وتحسين الوضع الاقتصادي ومعاش الناس.

واستمع والي ولاية غرب دارفور المكلف إلى آراء المعدنين وأهل المنطقة الذين طالبوا بضرورة وضع القوانين التي تعمل على بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحماية المعدنين وأكدوا ضرورة احترام القوانين التي تحكم استخدامات الأراضي والحواكير والحفاظ على البيئة وتفادي مخاطر استخدام مواد غير علمية في التنقيب.