الحركة الشعبية تؤكد جاهزيتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية

أكّد القيادي بالحركة الشعبية، عضو وفد التفاوض عبد الرحمن البشارة، جاهزية الحركة لتنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية في المنطقتين ودارفور حرصاً على السلام المستدام.

وقال في حوار ، إنّ حق تقرير المصير ليس حلاً لقضايا المنطقتين، وإنّ الحركة الشعبية بقيادة القائد مالك عقار لن تحيد عن تحقيق السلام العادل والشامل بالسودان.

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وأضاف بأنّ الحركة دخلت في (18) جولة للتفاوُض مع النظام البائد بقلبٍ مفتوحٍ وذِهنٍ مُتّقدٍ، لكنّه كان مُصرِّاً على الحلول الأمنية فسقط بثورة شعبية، وحذّر البشارة من تجاهُل قضايا الرُّحّل والرُّعاة.

وبحسب صحيفة الصيحة ، أشار إلى أنّ الحركة الشعبية مُهتمة بقضايا الرُّحّل والرعاة في السودان لأنّهم أكثر القطاعات تهميشاً وزَجّ بهم النظام البائد في حروب داخلية وهم يسهمون بما لا يقل عن (27%) من الدخل القومي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )