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الحكومة تعيد توظيف مساعدات خارجية لتمويل استيراد سلع أساسية

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التاريخ: 05-مارس-2020

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الحكومة تعيد توظيف مساعدات خارجية لتمويل استيراد سلع أساسية

كشف محافظ بنك السودان المركزي عن تلقي الحكومة مبالغ مالية كبيرة من مؤسسات مالية خارجية لدعم مشروعات التمويل الأصغر لكن تقرر توجيهها للاستفادة منها في استيراد السلع الاستراتيجية.

وأعلن بدر الدين عبد الرحيم خلال حديثه في مبادرة “تنمية الاستثمارات المحلية عبر ريادة الأعمال والابتكار” عن شراكة مع البنك الاسلامي جدة للتمويل بالجملة لعدد 14 مؤسسة بمبلغ 26 مليون دولار يتضمن رفع القدرات ومراكز لتدريب ريادة الأعمال في اربع ولايات بجانب مبلغ 50 مليون دولار كقرض من الصندوق العربي لتمويل المشروعات الصغيرة.

 

وأشار المحافظ بحسب صحيفة السوداني، إلى تلقي منحة البنك الإسلامي جدة بـ 450 ألف دولار كدعم فني مضاف إلى ذلك قرض من الصندوق العربي بواقع 72 مليون دولار تستهدف جملة من الاصلاحات التشريعية والشمول المالي بما يمكن المشروعات من الانطلاق.

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وقال إن البنك الإفريقي للتنمية قدم منحة بـ 23 مليون دولار كضمان لتمويل الشباب لمشاريع القطاع الزراعي، بجانب مبلغ ملياري دولار من مؤسسة “صلتك” القطرية كضمانات توزع على البنوك اكثرها تذهب لبنك الادخار على مدار ثلاث سنوات.

وقال المحافظ ” كل المبالغ المذكورة تم استلامها بالعملات الحرة، غير أن الدولة اخذتها للاستفادة منها في استيراد السلع الاستراتيجية على أن يتم طباعة قيمتها بالمقابل من العملة السودانية لتمويل مشروعات التمويل الأصغر والصغير.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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