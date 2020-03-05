خطاب أمريكي يُفرح السودانيين و يُربك تجار العملة

التاريخ: 05-مارس-2020
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أعلن بنك السوداني المركزي انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان، وفيما أكدت واشنطن في خطاب للخرطوم بأنها قامت بإلغاء العقوبات الاقتصادية الصادرة بموجب الأمر التنفيذي برقم 13067 و13412 المتعلق بالسودان منذ 12 أكتوبر 2017، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين لمصادر، أن الأمر ليس جديداً وإنما هو تفسير لقرارات سابقة.
في وقت شهد السوق الموازي عقب إعلان رفع العقوبات توقف كامل لعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية وسادت حالة من الخوف وسط تجار العملة، وانخفض سعر الدولار بحسب صحيفة السوداني أمس، إثر القرار إلى (115) جنيهاً بدلاً عن(120) جنيهاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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