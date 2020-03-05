مصر لـ(إثيوبيا): لن يتم ملء سد النهضة إلا بموافقتنا

التاريخ: 05-مارس-2020
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قطعت مصر بأن إثيوبيا لن تستطيع ملء بحيرة سد النهضة إلا بموافقة مصر والسودان، وردت مصر في بيان أمس على تصريحات إثيوبيا فيما يتعلق بالمحادثات حول سد النهضة.
وأكدت مصر بحسب صحيفة آخر لحظة، أن إثيوبيا لا يمكنها ملء سد النهضة أو البدء فيه إلا بموافقة مصر والسودان، طبقاً للبند رقم 5 من اتفاقية إعلان المبادئ لعام 2015 والتي وقعت عليها أديس أبابا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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