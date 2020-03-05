“السيادي والوزراء وقحت” يبحثون الوضع الاقتصادي بالقصر اليوم

التاريخ: 05-مارس-2020 فى : أخبار 1 مشاهدة ينعقد عصر اليوم “الخميس” بالقصر الجمهوري، اجتماع مشترك للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير. Advertisements وبحسب صحيفة الصيحة ، قال الناطق باسم مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أمس، إن الاجتماع ينعقد في الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس، وأشار إلى أن الاجتماع سيبحث الوضع الاقتصادي بالبلاد . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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