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ملازم يكشف تفاصيل القبض على (10) متهمين يستخرجون بطاقات عسكرية

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التاريخ: 05-مارس-2020

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ملازم يكشف تفاصيل القبض على (10) متهمين يستخرجون بطاقات عسكرية

كشف ملازم أول شرطة عمار ياسر تفاصيل القبض على (10) متهمين يستخرجون بطاقات بقيمة مالية، لأفراد ينتمون لقوات عسكرية لإنشاء حركة تجمع العائدين التي جاءت إلى الخرطوم من أجل التفاوض للسلام.

 

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وأفاد عمار لدى مثوله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، حامد صالح أنه بموجب عريضة من النيابة تم القبض على المتهمين وضبط بحوزتهم ماكينة طباعة وبطاقات عسكرية لأفراد ينتمون لقوات تجمع العائدين من أجل السلام، من دون تفويض أو مسؤولية انتماء للقوات المسلحة،.

 

 

وبحسب صحيفة آخر لحظة، أشار المتحري إلى أن عدد البطاقات التي تم استخراجها (12) بطاقة عسكرية، وأوضح أنه تم استجواب المتهم الأول الذي كان ينتمي سابقاً للحركة الشعبية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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