مطالبات بإقالة مدير تربية الخرطوم

التاريخ: 05-مارس-2020 فى : أخبار 20 مشاهدة طالب رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة المعتمدة من قبل المجلس السيادي د. بهاء الدين سيد أحمد زروق، بإقالة مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم. Advertisements وأرجع زروق في تصريحات بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، المطالبة لرفض الأخير مقابلة أعضاء اللجنة التسييرية رسمياً، عقب طلب دفعت به اللجنة قبل (3) أسابيع لمقابلة مدي عام الوزارة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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