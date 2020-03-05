سفارة تركيا تتبرأ من استخدام سودانيين في وظائف عمالية

تبرأت سفارة جمهورية تركيا بالخرطوم عن إعلان صادر من إحدى الشركات التركية تنوي استخدام سودانيين في وظائف عمالية.

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وقالت السفارة إن الشركة وضعت رقم هاتف السفارة، وأضافت في بيان نؤكد أن هذا الإعلان غير صحيح ولا علاقة لنا به.

وأوضح البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أن السفارة خالية من أي التزام يمكن أن يقع نتيجة الإعلان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)