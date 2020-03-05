اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

سفارة تركيا تتبرأ من استخدام سودانيين في وظائف عمالية

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 05-مارس-2020

7 مشاهدة

سفارة تركيا تتبرأ من استخدام سودانيين في وظائف عمالية

تبرأت سفارة جمهورية تركيا بالخرطوم عن إعلان صادر من إحدى الشركات التركية تنوي استخدام سودانيين في وظائف عمالية.

 

Advertisements

وقالت السفارة إن الشركة وضعت رقم هاتف السفارة، وأضافت في بيان نؤكد أن هذا الإعلان غير صحيح ولا علاقة لنا به.

 

 

وأوضح البيان بحسب صحيفة آخر لحظة، أن السفارة خالية من أي التزام يمكن أن يقع نتيجة الإعلان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفارة تركيا تتبرأ من استخدام سودانيين في وظائف عمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا