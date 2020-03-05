“الصاغة” تعتزم الدخول في إضراب السبت المقبل

تعتزم اللجنه التمهيدية لاتحاد الصاغه والمعدنين وجميع الصاغه وتجار الذهب تنفيذ إضراب عن العمل بعمارة الذهب وأسواق الذهب ببقية أنحاء البلاد السبت المقبل نسبة لسياسات وزارة المالية وعدم جديتها لتنفيذ مطالب تجار الذهب الذين طالبوا بتحرير سوق الذهب من بنك السودان المركزي وعدم احتكارية السوق لأي جهة حكومية أو شركات تتبع لها.

وقالت اللجنه فى بيان بحسب صحيفة الجريدة، تفاجأنا باحتكار السوق لشركة الفاخر والتي أصبحت تشتري الذهب بأسعار غير معقولة مما أدى إلى ارتفاع السوق ونوهوا إلى إن الشركة تقوم باتباع ممارسات تجار الدولار حتى لا يكون هناك منافس لها في السوق وأردفت اللجنة أصبحت شركة الفاخر يومياً تشتري الذهب عبر بوابات بنك السودان القديم مما فتح المجال واسعاً لضرب الاقتصاد مجدداً كما كان في عهد النظام البائد.

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وأعلنت اللجنه التمهيدية لاتحاد الصاغه رفضها لتلك الممارسات الخاطئة التي تدمر عجلة التنمية بالبلاد واستنكرت بشدة تعاملات وزارة الماليه مع شركة الفاخر بشراء الذهب بهذه الطريقة التي وصفتها بالبشعة، وأكدت إن تلك الطريقة يستفيد منها أصحاب النفوس الضعيفة فقط وأكدت أنها ستعمل على توضيح كل ماهو جديد للرأي العام حتى يعود الاقتصاد إلى مكانه الطبيعي.

ونفت اللجنة التمهيدية للإتحاد العام للصاغه والمعدنين وجود أي ممثل لها أو عضو مفوض إطلاقاً حتى يتعامل باسمها مع أي جهه أو مؤسسة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)