وزير الري يوجه بإيقاف المزارع الخاصة اعتباراً من أبريل القادم

وجه وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس بإيقاف الزراعة خارج الدورة الزراعية والمزارع الخاصة اعتبارا من الاول من أبريل القادم وشدد على ضرورة مراجعة التشريعات الخاصة بمشروع الجزيرة.

وكشف الوزير عن اتجاه للاتصال بالنائب العام لتحديد شرطة ونيابة خاصة للمشروع للحماية من التعديات. وأعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لاعداد قانون الرى والصرف ووجه بتفعيل نصوص قانون الري والصرف الحالي لمواجهة التعديات على الزرع وأبواب قنوات الري.

وعقد الوزير لقاءات مكثفة مع المهندسين والمزارعين بمكاتب ري كاب الجداد وعبد الماجد وابو عشر بحث خلالها المشاكل والمعوقات التي تواجه الري بالمشروع والحلول لها. واعتبر إن أبرز مشاكل الزراعة هو عدم الالتزام بالدورة الزراعية مبينا أن ٦٧ ألف فدان مزرعة خارج الدورة.

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وأضاف أن إدارة المشروع حددت زراعة ٤٠٠ ألف فدان ولكن المزروع فعلياً أكثر من ٥٠٠ ألف فدان. ووجه بإيقاف الزراعة خارج الدورة الزراعية اعتباراً من بداية العروة الصيفية وذكر لن نسمح بزراعة فدان واحد خارج الدورة الزراعية.

وفي السياق قال أحد المزارعين بحسب صحيفة الجريدة، ان المزراع الخاصة التي أعلن الوزير عن إيقافها معظمها يتبع لقيادات النظام البائد والخريجين من طلاب المؤتمر الوطني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)