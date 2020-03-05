لجان مقاومة الصحافة توقف حريق مستندات وتعثر على 141 عربة تابعة للنظام البائد

التاريخ: 05-مارس-2020
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أوقفت لجان مقاومة الصحافة الامتداد الدرجة التالته والعشرة حريق مستندات داخل دار سوداتل تتبع للنظام البائد خاصة الدفاع الشعبي، ودونت بلاغ بقسم الامتداد.
وقالت لجان المقاومة في بيان لها بحسب صحيفة الجريدة أمس، عقب تدوين البلاغ حضرت قوة من الشرطة مع ممثلين اللجان للمقر بامر تفتيش صدر من النيابة العامة وبحضور وكيل نيابة ومدير وضباط قسم الامتداد الدرجة الثالثه وتم تفتيش الدار و فتح عدد 5 مكاتب وعدد 5 جملون وكشفت عن عثورها علي ممتلكات ووثائق ومستندات مهمه باسماء اشخاص ينتمون للنظام البائد.
وأوضحت أنها عثرت على 141 عربة منها 44 مفتاح عربة بكس مستبيشو و(9) مفاتيح عربة النترا، 23 مفتاح عربة برادو 2018، 55 عربة اكسنت مضلع مفتاح عربة بي واي دي BYD
3 مفاتيح عربة توسان، بوكس تايوتا، هايس شريحة ونوهت الى أنه تم حجز بعض العربات داخل الدار وتم تحويلها لمقر لجنة التمكين والتفكيك وحجز عدد اربعه اشخاص من المتهمين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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