مجلس السيادة يتفقد سجن كادوقلي ويقف على أوضاع النزلاء

وعد عضو مجلس السيادة الانتقالي “صديق تاور” بحل قضايا نزلاء سجن كادوقلي الاتحادي وتذليل العقبات الذي تواجههم، ووجه بترحيل منسوبي الفرقة “14” إلى الفرقة، والنظر في قضاياهم، وإمكانية إعادتهم إلى الخدمة أو تسوية قضيتهم إدارياً.

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وسجل “تاور” زيارة أمس برفقة والي جنوب كردفان اللواء ركن “رشاد عبد الحميد” لسجن كادوقلي الاتحادي.

ويضم سجن كادوقلي (84) منتظراً في هناكره التقليدية التي تسببت في هروب بعض النزلاء في الفترة الماضية.

وأفاد “رشاد” أن المسجونين الذين حكم عليه بمبالغ مالية سيتم إطلاق سراحهم في غضون الأيام المقبلة ووعد سيادته بتحسين الوجبات.

وبحسب صحيفة المجهر السياسي، قال رئيس الجهاز القضائي مولانا “عبدالوهاب” إن السبب في تأخر تقديم المتهمين إلى المحاكمة يعود إلى التحريات والنيابة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)