محمد ولد الشيخ الغزواني يتسلم رسالة من البرهان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني “الأربعاء” رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني امس الاربعاء لمبعوث البرهان الفريق ركن بحري إبراهيم جابر إبراهيم، حيث بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية الراسخة والقديمة وكيفية الوصول بها إلى آفاق أرحب اقتصاديا وسياسيا وفي كل المجالات.

وأطلع المبعوث السوداني، الرئيس الموريتاني على تطورات الأوضاع في السودان..قائلا : “نأمل أن تشهد الأيام القادمة تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين وكل الاتفاقيات الموقعة سابقا والتي يجري الاتفاق عليها حاليا َوإعطاء دفع حقيقي لمسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين”.