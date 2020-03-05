رئيس حزب المؤتمر السوداني يدعو إلى عدم تعليق الفشل على النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد القيادي بقوى الحرية والتغيير رئيس حزب المؤتمر السوداني “عمر الدقير”، تصريحات وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة “فيصل محمد صالح” التي قال فيها (نحن ماعايزين نتخذ خطوات تجهض عملية السلام، حنمد حبال الصبر لكن للصبر حدود)، مؤكداً أن هذه اللغة لا تليق بحكومة الثورة، وأن “فيصل” لم يكن موفقاً في هذا التصريح .

ودعا “الدقير” لدى مخاطبته ندوة سياسية بسنار أمس، إلى عدم العودة إلى نقض سياسة المواثيق، وأن هنالك ميثاقاً موقعاً مع (الثورية) يجب أن يتم بالتوافق، مؤكداً أن عدم نجاح الحكومة ستكون بديله “كارثة”.

واستنكر صمت الحكومة على امتيازات شركة الفاخر، مبيناً أن الصمت لا يتسق معها، لكونه يطعن في نزاهتها، وزاد “ماعايزين أي شبهة فساد”.

وأشار إلى مضي وقت طويل لعدد من لجان التحقيق دون إعلان نتائجها، داعياً لعرض ما توصلت إليه للرأي العام، وقطع بعدم إسدال الستار دون محاسبة المتهمين، وأقر بضعف تواصل الحكومة مع الرأي العام.

وأكد “الدقير”، بأن عمليات الفصل ليست من صلاحيات لجنة إزالة التمكين، وإنما تقديم التوصية، منوهاً إلى وجود حاجة لقيام المجلس التشريعي لإكمال حلقاته مع السلطة التنفيذية والقضائية، مطالباً الحكومة بالمكاشفة مع الشعب وإشراكه في القرارات .

ودعا إلى عدم تعليق الفشل على النظام البائد، مقراً بأن الواقع الاقتصادي “سيء جداً” وأن هناك معاناة شديدة تضرب البلاد، ناصحاً بتحريك الموارد الداخلية وحسن إدارتها.