مشروعات للشباب بالنيل الابيض بتكلفة مليوني يورو

الخليج 365 : استقبلت ولاية النيل الابيض وفد وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي الذي بحث مقترح مشروعات العمالة المكثفة الذي تنفذه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الولاية بمحليات السلام والجبلين بتمويل من منظمات عمل ومانحين في خمسة مكونات تشمل برامج في المياه والتعليم والصحة وتأهيل وتدريب كوادر وتوفير برامج سبل كسب العيش وخلق فرص عمل للشباب وذلك بتكلفة كلية تقدر بأكثر من 2 مليون يورو.

واستعرض الاجتماع مقترح المشروعات والتعديلات التي سوف تصاحبها وآمن الاجتماع على توزيع كتيب لمجمل البرامج المقترحة للتنفيذ للمؤسسات المختصة ووضع التعديلات لعملية التنفيذ هذا وقال امين عام الحكومه الطيب محمد عبدالله لـ(السوداني) إن الاجتماع ناقش خطة برنامج العمالة المكثفة فيما يتعلق بتحديد المشروعات المستهدفة في المجالات الخدمية والتنموية والاهتمام بمشاريع الشباب الإنتاجية التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للشباب واكد التزام حكومة الولاية بتوفير كافة المعينات لإنجاح هذا المشروع .

وقال رئيس الوفد الاتحادي عبدالسلام بدوي أن الوفد وقف ميدانياً بمحليات السلام والجبلين على المشروعات المراد تنفيذها وتوقع أن تحدث مشروعات العمالة المكثفة نقلة نوعية لإنسان النيل الأبيض وتدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني. المادة السابقة أسمنت عطبرة : سعر الطن (7) آلاف جنيه وليس كما يباع بـ(17) ألف جنيه المقالة القادمة رئيس حزب المؤتمر السوداني يدعو إلى عدم تعليق الفشل على النظام البائد

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