بريطانيا تناشد الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بعدم تأخير إتفاق السلام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ناشد السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية بضرورة عدم تأخير التوصل لاتفاق سلام لافتا في الوقت ذاته إلى أن الانتقال الناجح يحتاج لمؤسسات قوية .
وقال السفير البريطاني في تغريدة له على “تويتر
“إن التأخير في التوصل إلى إتفاق مع الجبهة الثورية يعني تأخير تشكيل الجمعية التشريعية الانتقالية وتعيين حكام مدنيين.
واعتبر صديق أن تعيين الحكام المدنيين وتشكيل الجمعية التشريعية ضروري لنجاح العملية الانتقالية وتوطيد المؤسسات المدنية للحكم.
وأضاف قائلا:إذا كان هناك تمديد آخر للموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق ، آمل أن يكون قصير للغاية
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