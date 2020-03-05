الإتحاد اليوغندي لكرة القدم يطلق تحذيرات شديدة لحارس مرمى الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حذر الاتحاد اليوغندي لكرة القدم حارس مرمي الهلال والمنتخب اليوغندي جمال سالم بسبب تصريحات اطلقها اثناء مشاركة منتخب الرافعات في بطولة امم افريقيا الاخيرة وكان حارس مرمي الهلال قد وجه انتقادات حادة لعضو في البرلمان اليوغندي وذل علي حسابة علي توتير وارسل الاتحاد تحذير مشدد الي سالم وطالبه بعدم كتابه اي تعليقات غير لائقة بحق كرة القدم اليوغندية واكدت لجنة الانضباط بالاتحاد بانها سوف توقع عقوبة قاسية علي اللاعب حال ان صدر منه ذلك مرة اخري بناء علي نصوص موجوده في لائحتها

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