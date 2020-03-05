إعادة مباراة السودان وغانا لاستاد الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف حسن أبو جبل، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، خارطة منتخب صقور الجديان، استعدادا لمباراته مع غانا بملعب الآخير، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.
وقال أبو جبل “المننتخب سوف يبدأ تجميعه لمباراة غانا يوم 12 مارس/آذار الجاري، ويغادر يوم 15 من ذات الشهر، إلى دولة توجو لإقامة معسكر قصير هناك”.
وأكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم بالسودان، أن منتخب السودان سوف يخوض مباراته أمام توجو للمحليين يوم 21 مارس/آذار الجاري، ثم يغادر إلى غانا من توجو يوم 22 من نفس الشهر للعاصمة الغانية أكرا، قبل أن يخوض مباراة غانا يوم 27″.
وزاد الدكتور أبو جبل: “منتخب السودان سوف يعود من غانا يوم 28 مارس/آذار الجاري، ونؤكد أنه سوف يواجه المنتخب الغاني يوم 31 من نفس الشهر بستاد الهلال في مدينة أم درمان”.
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