انت واهم وكلامك ليس فى مكانه يافادني

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

اثار الاعلان عن زيارة عضو المؤتمر الشعبى القيادى بالحزب محمد عباس الفادنى الى دولة الكيان الصهيونى اثارت لغطا كبيرا وردود فعل واسعة ابرزها فصل الرجل من الحزب والبيان الذى جدد التأكيد على موقف الحزب الثابت من دعم قضية الشعب الفلسطينى العادلة وضرورة مقارعة الاحتلال ، وكان الاستاذ الفادنى قد فجر قنبلة من العيار الثقيل باعلانه هذا .

تم اجراء حوار صحفى معه عبر الهاتف من تركيا وكانت افاداته ليست فى مكانها وتحمل تشويشا كبيرا ، ولسنا هنا بصدد التعليق عن كل ماورد فى حديثه وانما تقف مختصرا مع نقاط محددة منه .

* ماهي المؤشرات التي دفعتك للإعتقاد بان إسرائيل ترغب في السلام من الاساس ؟

– المسالة بالنسبة لي ليست قبولا بالوضع والظلم الموجود في دولة الكيان العنصري الموجودة حاليا ،ولكن سعي ل (بعض) الحوار ،وبعض الحديث مع الاطراف من اجل حلحلة هذه المشاكل .

ونقول للرجل :

انت واهم وقصير النظر يا فادنى ولايمكن القبول مطلقا بقولك انك لاتقبل بظلم دولة الكيان الصهيونى فهذا امر لايستقيم ، ومن المعروف ان زيارتك للعدو وحوارك المزعوم معه ليس إلا اعترافا بهذا الكيان الغاصب واعطاءه شرعية لا هو يستحقها ولا انت تملكها ، كما ان الحديث مع المحتل هو مشاركة له فى ظلمه واستبداده وانت بموقفك

هذا شريك للقاتل .

…

* كيف مايزت بين قراراك بالسفر إلى إسرائيل وسلوك الدولة الإسرائيلة تجاه الشعب الفلسطيني ،وتجاه تهويد الاقصي الشريف ؟

– هناك جهات عديدة في إسرائيل تتحدث عن السلام ،وهنالك رافضون لحكومة نتنياهو ،ورافضون لكل ما يترتب على هذه العملية السياسية في الاراضي الفلسطينية ، وهنالك اوراق مطروحة ، تقدم حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي . وبالنسبة لي فان هذه الزيارة إستكشافية ،اكثر من كونها تطرح حلول لهذه القضايا .

ونقول للرجل :

انت واهم يافادنى لانك تقسيمك للصهاينة هذا لااساس له ولايمكن القول به ،فاختلافهم فى مابينهم ليس حول السلام أو خلافه وانما فى الحد الذى يمارسون فيه الظلم ويبنون المستوطنات ويمنعون عودة فلسطينى الشتات ويغتصبون ارضهم وتاتى انت لتتحدث جهلا منك ان فيهم من يدعو للسلام ، ومن الواضح انك لاتعرف ان مجرد وجودهم على أرض غيرهم واحتلالهم لها وطردهم منها يعتبر ظلما وعدوانا ولايمكن وصفهم بالمسالمين .

..

*هل لديك توجه للقاء قيادات من الحكومة الفلسطينية او حركة حماس او اي من فصائل المقاومة الفلسطينية ؟

– بكل تأكيد سنسعي للقاء قيادات من السلطة الفلسطينية ، وسوف نبحث معهم العقبات والمسائل التي تواجه السلام .

.. ونسال داعية السلام المزعوم لماذا لم تذكر الفصائل الفلسطينية ضمن من ستلتقيهم ومع انك سؤلت عن حركة حماس إلا انك اغفلت ذكرها أو تغافلت عن ذلك وذكرت السلطة الفلسطينية التى لها تنسيق أصلا مع الاحتلال فهل انت جزء من المشروع الامريكى الصهيونى المدعوم من بعض العرب للاعتراف بالمطبعين وتجاوز المقاومين الرافضين للتواصل مع العدو ؟

..

* ماهي الجهة التي تولت تكاليف السفر بكل تفاصيله؟

– تكاليف الرحلة تمت بالتضامن مابين المركز العربي ، ومابين جمعية اليهود الامريكان المعروفة ب (اى .جي سي ).

Advertisements

.. اذن انت جزء من اليات الصهيونية العالمية ولوبيها المجرم سواء علمت ذلك ام لم تعلم .

..

* ماهي رؤيتك للسلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟

– *وجهة نظري الشخصية حتى الان، ان القدس هي مدينة مقدسة بالنسبة للاديان الثلاث ، ويجب ان لايسيطر عليها طرف دون اخر ، ويفترض ان يكون هنالك جهة محايدة تتولى مسؤولية المدينة وتديرها، سواء من الامم المتحدة او غيرها ، وتسمح للجميع

بالوصول للمقدسات فيها ، سواء كانوا مسلمين او مسيحين او يهود ، لكن إستئثار مجموعة دينية محددة بالوصول للمقدسات ومنع الآخرين ، فيه ظلم للأخرين بكل تأكيد ، وانا بالتأكيد لست مع تهويد الاقصى الشريف ، والسلوك الذي تنتهجه الدولة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ، وما يجري الان هو حوار ،ليس اكثر من ذلك ولا اقل ، وارى ان كثير من الناس يعطوه اكثر من حجمه ، وكأنه إعتراف بهذه المظالم وتأييد لها ،وهذا ليس صحيحا

.. كلامك يحوى مغالطات كثيرة ويمكن الرد عليه تفصيلا لكن لانحتاج للتطويل .

انها وقفات سريعة مع افادات محمد عباس الفادنى ويمكن العودة لكلامه والرد عليها بشكل مفصل وبيان خطأ رؤيته وعدم صوابية طرحه .