الردع واجب فالدواء لايتحمل التلاعب

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

وضع بالغ السوء يشهده قطاع الدواء بالبلد فعلاوة على الغلاء الفاحش وانعدام الكثير من الأدوية الهامة بل حتى المنقذة للحياة كشفت صحيفة السودانى الدولية الصادرة أمس الاربعاء عن اخطر وضع يشهده هذا القطاع ولم يحدث من قبل الأمر الذى يجعل الناس تخشى نتائج سيئة جدا ومدمرة على صحة الناس ونظامهم العلاجى .

الخبر التالى يوضح المشكلة والى أين وصل التردى الاخلاقى وانعدام الضمير والأخلاق وايضا الى اى حد وصل الغياب الحكومى والدور الرقابى الذى اختفى تماما مما افسح المجال أمام المجرمين وضعاف النفوس من ارتكاب جناياتهم هذه ، يقول الخبر :

كشفت صحيفة السوداني الدولية الصادرة ”الأربعاء” عن تفاقم أزمة الدواء بصيدليات العاصمة والولايات، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، بجانب اختفاء أمصال داء السعر والعقارب بالمستشفيات والصيدليات بمختلف أنحاء البلاد.

وتحدّد أبوبكر محمد عبد الله الطبيب الصيدلاني في تصريحاتٍ للصحيفة عن انتعاش تجارة”الشنطة” وامتهان مواطنون لا علاقة لهم بالمجال الطبي لتجارة بيع الأدوية بالسوق العربي.

وكشف عن تفشي ظاهرة تجارة الغش التي يقوم بها تجار بتعبئة أدوية العين والأنف والحنجرة بمحلول الملح ومياه”المواسير”.

انتهى الخبر الذى ننقله عن المصدر بالواسطة وليس امامنا إلا ان نقول اولا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ، وثانيا مع سوء الغش والخداع وحرمة اكل الناس بالباطل فان أى قطاع حدث فيه الغش فان المعاناة فيه تكون زائدة والاوضاع مزرية والنتائج كارثية إلا ان قطاع الدواء امر آخر تماما اذ ان النتائج فيه لا يقال انها مدمرة وقاتلة وانما هى من السوء بحيث انها قد تؤدى الى الوفاة لاسمح الله أو الى مالايحمد عقباه ولايمكن تدارك اثاره كما فى قطرات العيون التى يقول الخبر ان البعض يغش فيها ويبيع للناس محلول الملح والماء العادى بعد تعبئته فى الاوانى المخصصة لذلك وهذا يؤدى الى العمى وعدم معالجته بعد حدوثه ، ومن سياق الكلام نفهم ان حالات الغش لايمارسها فرد أو إثنين أو حتى ثلاثة وانما تشترك فيها اكثر من جهة فالحصول على القنانى المستخدمة للقطرة وطباعة الديباجات التى تحتوى المعلومات ووضعها عليها والحصول على المحاليل المطلوبة وبداية العمل فى تجهيز هذه القطرات وحتى توزيعها للصيدليات كل ذلك لايمكن ان يمارسه شخصان أو حتى ثلاثة وانما اتيام وجهات عدة وهنا اس المشكلة ، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

المسؤولية جماعية فى التصدى لهذا الجرم والناس مطالبة ان تتعاون مع الجهات الرسمية فى الايقاع بهذه الشبكات المجرمة التى يستحق افرادها الاعدام ان ثبت تورطهم فى هذه الاعمال المشينة ، وبالنسبة للناس فان أى شخص يغض الطرف عن معلومة وصلته بخصوص هذه الجريمة البشعة فانه مشارك حتما فى ظلم الناس واذاهم بل وقتلهم والعياذ بالله ، وندعو الى ردع هؤلاء الظلمة بصورة تجعلهم يخشون حتى مجرد التفكير فى الاقدام على فعلتهم المنكرة لا اكمالها .