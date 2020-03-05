قرار بوقف صادر الفول السوداني بكافة انواعه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار بوقف تصدير الفول السوداني بكل انواعه اعتبارا من 1-4-2020م. واشار القرار رقم (32) لسنه 2020م الصادر امس بتوقع وزير الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني ،لتنظيم تجارة وبيع الفول السوداني بمنع تخزين سلعة الفول السوداني بغرض التحكم فى السعره وكمياته وفق قانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لسنه 2009م الا للاغراض الصناعية المتعتمدة من الجهات الحكومية الرسمية . وشدد القرار علي كل من هذه الضوابط والقوانين بتعريض نفسه للعقوبات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للتجارة. وياتي هذا القرار فى اطار تنظيم وتعظيم القيمة السوقية للفول السوداني وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات السودانية فى ظل المتغيرات المناخية التى تؤثر على سلامة وجودة المنتج السوداني للحفاظ على ماكانتة المنتج السوداني فى الاسواق العالمية.

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