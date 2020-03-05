مؤتمر صحفي لوزير المالية ظهر اليوم واعلان تأجيل موعد المؤتمر الاقتصادي القومي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يعقد د. ابراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الخميس مؤتمراً صحفياً بوكالة السودان للانباء وذلك للحديث حول السياسات المالية تجاه السلع الاستراتيجية ولتبيان الحقائق حول عدد من المواضيع الهامة والدعوة موجهة للصحفيين والاجهزة الاعلامية كافة .

من جانب اخر أعلنت الدكتورة هبة محمد علي مقرر المؤتمر الاقتصادي القومي عن تأجيل المؤتمر من التاريخ المحدد له فى الثالث والعشرين من مارس الجارى إلى التاسع والعشرين منه ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت في تصريح لـ(سونا) أن التأجيل تم لدواعي الترتيب والإعداد الجيد وتوسيع المشاركة لولايات السودان المختلفة، وأكدت مواصلة عمل اللجان الفنية، ونوهت إلى أنعقاد اجتماع مجلس ادارة بنك التجارة والتنمية لدول جنوب وشرق افريقيا بالتزامن مع التاريخ الأول يشارك فيه وزراء القطاع الاقتصادي لذا تطلب التأجيل، بالإضافة إلى أن البلاد شهدت عددا من الأحداث من بينها زيارة الوفد الألماني، مؤكدة على أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر.