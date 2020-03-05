وزارة الطاقة والتعدين تتجه للدخول في شراكة مع شركة”ميروقولد” الروسية المثيرة للجدل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تتجه وزارة الطاقة والتعدين للدخول في شراكة مع شركة”ميروقولد” الروسية المثيرة للجدل بنسبة”50%” لكلّ طرفٍ.
وأشارت مصادر وفق صحيفة التيار اليوم الخميس إلى أنّ وزارة الطاقة والتعدين ستمثّلها في تلك الشراكة شركة”سودامين” والتي هي إحدى الشركات التي تتبع للوزارة بينما الطرف الآخر هو الشركة الروسية.
ووصفت الصحيفة أنّ الخطوة تعدّ تقنينًا لوضع الشركة الروسية التي أثارت جدلاً كبيرًا خلال الأيام الماضية جراء المخالفات المتعددة.
وأوضحت أنّ هذه الشراكة تعد فسادًا آخر لعقد فسد بالأساس امتلكته الشركة الروسية، واعتبرت الأمر قنن وجود الشركة بالرغم من اعتراف الوزارة بوقف عمل الشركات الأجنبية من العمل في معالجة مخلفات التعدين
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