ترجمة نص خطاب وزارة الخارجية الأمريكية كاملاً المتعلق برفع العقوبات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وزارة خارجية الولايات المتحدة ، واشنطن العاصمة

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25 فبراير ، 2020

معالي عمر قمر الدين إسماعيل ،

وزير الدولة للشؤون الخارجية جمهورية السودان

عزيزي الوزير إسماعيل: شكرًا على اتصالك بوزارة الخارجية فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها بلدك في إجراء المعاملات المالية المتعلقة بـ باستيجار طائرة لرحلة من جمهورية الصين الشعبية. كما هو مذكور على الموقع الإلكتروني لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة ، ألغت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية الواردة في المرسومين التنفيذيين 13067 و 13412 فيما يتعلق بالسودان وحكومة السودان في 12 أكتوبر 2017. هذا الإجراء اعتراف بإجراءات حكومة السودان الإيجابية المستمرة للحفاظ على وقف الأعمال القتالية في مناطق النزاع في السودان ، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان ، والحفاظ على التعاون مع الولايات المتحدة في معالجة النزاعات الإقليمية وخطر الإرهاب. نتيجة لهذا الإجراء ، تمت إزالة 157 كيانًا من قائمة الاوفاك OFAC والأشخاص المحظورين (قائمة SDN). تبقى فقط عدد قليل من الكيانات المتعلقة بالنزاع في دارفور واعتبارًا من 12 أكتوبر 2017. لم تعد هذه الكيانات محظورة من المعاملات بموجب لوائح العقوبات السودانية الخاصة بـ OFAC ، 31 C.F R. part 538. نحن نتفهم أن المؤسسات المالية والكيانات الأخرى قد تكون لديها تحفظات حول هذا الإلغاء لبعض العقوبات ، ونحن ندعمكم على مشاركة هذه المستندات المؤيدة لقرار رفع الحظر الواردة في الآتي :

بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية حول عقوبات الإلغاء: https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/10/274659.htm • إعلان OFAC عن إزالة 157 كيانًا من قائمة SDN: https : //www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/20171012.nspx • OFAC FAOS على إلغاء العقوبات بتاريخ 12 أكتوبر 2017: https://www.treasury.gov/resource-center/ أسئلة / عقوبات / صفحات / faq other.aspx # revocation علاوة على ذلك ، يمكن الاتصال بـ OFAC على +1 (202) 622-2490 أو ofac_feedback @ Treasury gov.

اهلا وسهلا بكم لتبادل هذه الرسالة والمحتويات مع السلطات الصينية و / أو الكيانات الخاصة ، ويرجى قبول أعلى تقديري.

بإخلاص.

ليلور ريجلز

مكتب توجيه سياسة العقوبات وتنفيذها

و أعلن محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم، أن البنك المركزي تلقى خطاباً رسمياً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية أكد إنتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادريين منذ 12 أكتوبر2017م.

وأوضح عبد الرحيم في تصريح صحفي امس “الأربعاء” أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوي بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور، ونوه إلى أن الخطاب أشار إلى أن هذا ليس لديه أي علاقة بمسألة التحويلات البنكية، فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان “الأوفاك” بإنتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/اكتوبر/2017م.

يذكر أن بنك السودان المركزي خاطب المصارف السودانية والمراسلين بالخطوة كما قام بمخاطبة بعض المصارف المركزية بالدول العربية لتنشيط علاقات المراسلة المصرفية تعظيماً للمنفعة المشتركة.