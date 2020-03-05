موسى فكي يؤكد التزام الإتحاد الأفريقي بتوفير الدعم اللازم للسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد موسى فكى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، أن الإتحاد الأفريقى فخور بدعمه للسودان فى عملية الانتقال السلمى للثورة، مشددا على التزام الاتحاد بتوفير الدعم اللازم للسودان فى أى وقت.

والتقت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، فى الخرطوم الأربعاء، مع فكى والوفد المرافق له، يرافقه محمد الحسن ولد لبات المستشار السياسى الخاص لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي.

وثمنت وزيرة الخارجية السودانية الدور الذى لعبه الإتحاد الأفريقى ممثلاً فى رئيس المفوضية وفريق المفاوضين خلال ثورة ديسمبر، وشكرت الإتحاد الأفريقى على دعمه للسودان خلال الفترة الماضية.

وعبرت عن تطلعها لاستمرار هذا الدعم فى المستقبل حتى يتمكن السودان من استعادة موقعه على الصعيد الدولى والإقليمي.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين السودان والاتحاد الافريقى فى المجالات المشتركة، وتطرق إلى جهود الوساطة التى يقوم بها السودان فى جواره الاقليمي.