النائب العام: تحديات تواجه النيابة في قضايا القتل ومكافحة الفساد

أقر النائب العام، تاج السر علي الحبر، بتحديات تواجه عمل النيابة العامة خلال المرحلة الآنية في مقدمتها قضايا القتل ومكافحة الفساد والإتجار بالبشر وقضايا غسل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان، وكشف عن اكتمال عدد مقدر من القضايا التي تتولاها لجان تحقيق وسيتم إحالتها فى القريب العاجل للمحاكم المختصة.

وأكد الحبر خلال لقائه بسفير الإتحاد الأوربى بالخرطوم روبرت فان دان دوول أن النيابة بصدد إعادة هيكلة مكاتبها لمواجهة التحديات، وفيما يتعلق بالمعتقلين من قادة النظام السابق أشار النائب العام إلى أن النيابة لا تقوم بالقبض على أى شخص إلا إذا توفرت بينة مبدئية فى مواجهته، مؤكدا أن كل المعتقلين يواجهون إتهامات فى بلاغات مختلفة يتم التحرى والتحقيق فيها.

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في السياق كشف الحبر بحسب صحيفة السوداني، عن القبض على عدد من الجناة فى أحداث الجنينة وأن النيابة بصدد إحالة المتهمين للمحاكمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)