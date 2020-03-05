أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: * المخلوع يرأس اجتماعاً للحزب المحلول داخل (كوبر) * أمريكا تُنهي العقوبات الاقتصادية على السودان * بلاغ بالثراء الحرام ضد شركة الفاخر * انفلات في الأسعار.. وإضراب للصاغة الجريدة: * لجان مقاومة الصحافة تعثر على 141 عربة تابعة للنظام البائد * الدقير ينتقد صمت الحكومة تجاه شركة الفاخر * وزير الري: اتجاه لتخصيص شرطة لحماية مشروع الجزيرة السوداني: * خطاب أمريكي يُفرح السودانيين ويُربك تجار العملة * وزير الدولة بالخارجية يكشف لـ(السوداني) حقيقة رفع العقوبات الأمريكية * (التربية) تحقق في مخالفات بمدارس خاصة بالخرطوم المجهر: Advertisements * أمريكا تجدد إعلانها رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان منذ 2017 * اجتماع حاسم اليوم لمجلسي السيادة والوزراء وقوى الحرية لبحث التدهور الاقتصادي * اكتمال إجلاء الطلاب السودانيين إلى الإمارات العربية آخر لحظة: * السيادي: توصلنا لـ(100) مليار دولار أموالاً منهوبة * الدقير: ليس من صلاحيات لجنة التمكين (رفد الناس) * حظر تخزين وتصدير الفول السوداني الدار: * خبر غير سعيد لتجار العملة.. أمريكا ترفع العقوبات الاقتصادية على السودان * المحكمة تردع اثنين من المتهمين وجد بحوزتهم عدد 20 ألف طلقة كلاش * وزارة الصحة تنفي إغلاق المعابر بسبب “كورونا” * ارتفاع جنوني للدولار وتوقف حركة البيع والشراء بالأسواق * وصول السودانيين من ووهان الصينية إلى أبوظبي * اليوم لطلاب الشهادتين.. امتحان الرياضيات للأساس وامتحان الفيزياء للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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