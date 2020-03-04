مجلس السيادة يؤكد الالتزام بالوثيقة الدستورية

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الأربعاء 4 مارس 2020
أكد عضو مجلس السيادة بالسودان صديق تاور، التزام المجلس بالوثيقة الدستورية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا في كثير من القضايا بمفاوضات السلام بجوبا.
وقال تاور، لدى مخاطبته اساتذة جامعة الدلنج في جنوب كردفان (جنوب السودان) اليوم /الأربعاء - إن الجميع شركاء في التغيير والثورة لتحقيق أهدافها، لافتا إلى أن جامعة الدلنج ينتظرها دور كبير باعتبارها أحد المراكز المعنية بإدارة ملف السلام لخصوصيتها واهتمامها بالسلام.
ووصف الوضع الاقتصادي بالمتردي والمزري بسبب الخراب الكبير الذي خلفه النظام السابق وعدم ايفاء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأصدقاء السودان بوعودهم السابقة بدعم التغيير في السودان.
من جهة اخرى، أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بموقف الاتحاد الإفريقي الداعم لبلاده.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان، أن حمدوك استقبل اليوم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، بحضور وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، ومحمد حسن لباد مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان، ومحمد بعليش سفير الاتحاد الإفريقي بالسودان.
من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم جهود حكومة الفترة الانتقالية، خاصة في مجالي السلام والاقتصاد.
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