الزول البقفل على (تريس) لو شقلب الورق (دو) بفتح ليه!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

(1)

في (الكوتشينة) – الزول الحريف لو كان قافل على (تريس)، لو شقلب الورق – (دو) بفتح ليه.

يمكن يتأخر بعض الشيء ويفوّت (الخمسين) – خاصة ان الكوتشينة فيها شعبة متخصصة ومتفرغة فقط لأن تقول : (خمسين متأخرة!!) هذه هي كل علاقتهم بالكوتشينة!! – مثل الذين ينتشرون في الطرقات الآن للاعتراض على كل شيء باسم ثورة ديسمبر المجيدة، التي احتفظت بسلميتها وادبها وثقافتها ولطفها وهي في (الشارع) بعض من (حراك) وبعض من (تروس) والبلاد تمر باصعب المطبات الى ان بلغت (القصر)، واكتمل سلطانها فحدث لها بعض الانفلات من قياداتها العليا وليس من الشعب.

الحكومة الانتقالية الآن في حاجة الى ان (تشقلب الورق) – الرصة التي تحملها يد الحكومة الآن – (ما بتفتح ليها).

طالما هناك صف للبنزين وصف للرغيف فذلك يعني ان هناك شيئاً غلط.

الشيء المؤسف ان البنزين التجاري هو الاخر عنده (صف).

(2)

كلما ارادوا ان يمدوا اجل شيء كوّنوا له (لجنة).. يبدو ذلك واضحاً من مسعاهم لتمديد الفترة الانتقالية.

ماذا فعلت الحكومة الانتقالية حتى يتم التمديد لها؟.

كل الملفات (معلقة) – بما في ذلك (صف الرغيف) و (مفاوضات السلام).

اللجان التي كونت يخيّل لي انها تم تكوينها من اجل ان تفسر الماء بعد الجهد بالماء.

بعد انتهاء نصف الزمن من فترة الحكومة الانتقالية، اظن ان الفريق اول محمد حمدان دقلو (حميدتي) سوف يكون رئيساً لـ (690) لجنة الى جانب رئاسته لوفد التفاوض في جوبا.

بربكم – لا تسرفوا لنا في (اللجان) – القليل منها ارحم.

(3)

مضت (48) ساعة ولم اسمع تصريحاً لعضو مجلس السيادة محمد سليمان الفكي.

الراجح ان التصريحات في الحكومة الانتقالية اصبحت بالصف!!..لهذا تأخر دور ود الفكي.

(4)

اخشى على لجان تفكيك النظام – ان يكونوا فهموا ان ازالة التمكين هي ازالة الرأي الاخر.

لا تفقدوا الكوادر المؤهلة ان لم تحم حولها شبهة فساد.

(5)

نجوم البث المباشر على مواقع التواصل فيما يعرف بنشاطي (اللايفات) – في بعض الوقت ظنوا ان (اللايكات) اقصر الطرق التي تؤدى الى (القصر)، لذلك تجاوزوا (الحرية والتغيير).

نجوم (اللايفات) اعتقدوا انهم اذا دخلوا جنينة السيد علي يمكنهم ان يحولوا (نبقها) الى (عنب).

السياسة التي تمارس بتلك الطريقة – اشبه بالاعلان الذي يقوم به (اصلع) للترويج عن محلول لانبات (الشعر).

او مثل مركز التخصيص الذي يروج له صاحب وزن تجاوز الـ120 كيلو جرام.

مرة قرأت اعلاناً لأسرع طريقة لإنبات شعر الرأس يشترط على مستخدم الطريقة ألا يقف امام (المرآة) 7 سنوات.

(6)

الكلمات والعبارات والافكار بكل ما جاء فيها من الكاتب العمدة الحاج علي صالح بزاويته (ترحال)، هي عندنا مرفوضة تماماً– ونحسب ان كارثتها مست اعز ما نملك – (كنداكات) السودان اللائي كان لهن الفضل والجهد الاكبر في نجاح ثورة ديسمبر المجيدة.

تلك العبارات غير اللائقة هي لا تمثلنا – ولا تمثل الصحيفة التي نشر فيها ذلك (سهواً) – وإلّا كان لنا موقف اخر– كان سوف يتخذه معظم الذين يعملون في هذه الصحيفة.

لكن مع ذلك فان هذا لا يقلل من جسامة الخطأ وهو قد اوجب الاعتذار الفوري– كما انه افرز لجنة للتحقيق في نشر المقال– سوف نعود لذلك ان شاء الله بعد قرار اللجنة.

(7)

بغم /

الذين يتحدثون (اللغة الانجليزية) باجادة تامة– دائماً هم على قناعة ان الذين يتحدثون (اللغة العربية) بلباقة لا يستحقون تلك المراكز والمناصب التي يشغلونها.