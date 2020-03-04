شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من العبارات التي وضعها الشيوعيون في فم جعفر المنصور أول مايو والتي كانت مقطعا ثابتا في الاذاعة السودانية وتلفزيون محجوب عثمان الأحمر ( إن أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي وتوابعهم من الأخوان المسلمين أعداء لهذا الشعب).

ودار الزمان دورته فعاد كهيئته الأولى فصاح (الشعب المقهور) في عهد القحاتة البائس المتردي (إن أحزاب الأمة والشيوعي والبعث وتوابعهم من الأخوان الجمهوريين أعداء لهذا الشعب). معلومة نطلقها من أجل التاريخ والتوثيق والأجيال القادمة.

ولحب قديم لحزب الجبهة الاستقلالية وكيان الأنصار فإننا ننصح السيد الإمام الصادق في الزمن الضائع: إغسلْ يدك عن هذا السقوط الكبير سبعة مرات ولتكن الأخيرة بالتراب. وليس هنالك أوقع في هذا المقام من بيت الشعر الوضئ القديم:

أخلصتهم نصحي بمنعرج اللوى

فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغدِّ المادة السابقة تطور.. بقلم اسحق فضل الله المقالة القادمة الزول البقفل على (تريس) لو شقلب الورق (دو) بفتح ليه!!.. بقلم محمد عبد الماجد

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل رفع التمامْ في وجه الإمام.. بقلم حسين خوجلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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