الجنائية: مستعدون لمحاكمة البشير بالخرطوم

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن استعدادها لمحاكمة المتورطين السودانيين في الجرائم التي ارتكبت بدارفور، في مقدمتهم الرئيس السابق عمر البشير بمقرها في لاهاي أو الخرطوم .

Advertisements

وقال مكتب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا لـ(العين الإخبارية) أمس بحسب آخر لحظة نطالب السلطات السودانية بالانخراط في محادثات، والتعاون معنا، من أجل ضمان تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور، وأضاف (المحكمة مستعدة لمحاكمة المتورطين في هذه الجرائم في لاهاي بهولندا، أو في قاعة محكمة بالسودان).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)