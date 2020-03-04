تأجيل المؤتمر الاقتصادي القومي إلى 29 مارس

أعلنت الدكتورة هبة محمد علي مقرر المؤتمر الاقتصادي القومي عن تأجيل المؤتمر من التاريخ المحدد له فى الثالث والعشرين من مارس الجارى إلى التاسع والعشرين منه ولمدة ثلاثة أيام.

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وأوضحت في تصريح لـ(سونا) أن التأجيل تم لدواعي الترتيب والإعداد الجيد وتوسيع المشاركة لولايات السودان المختلفة، وأكدت مواصلة عمل اللجان الفنية.

ونوهت إلى أنعقاد اجتماع مجلس إدارة بنك التجارة والتنمية لدول جنوب وشرق أفريقيا بالتزامن مع التاريخ الأول يشارك فيه وزراء القطاع الاقتصادي لذا تطلب التأجيل، بالإضافة إلى أن البلاد شهدت عدداً من الأحداث من بينها زيارة الوفد الألماني، مؤكدة على أهمية الإعداد الجيد للمؤتمر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )