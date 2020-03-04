الخرطوم : مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لمعالجة النفايات

كشف رئيس المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية بولاية الخرطوم د. بشرى حامد أحمد بحسب سونا

عن اتجاه مجلسه لتوقيع مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة للعمليات والخدمات بالسودان للتعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة وفي مجالات زيادة وكفاءة وجمع ونقل النفايات والمعالجة المعيارية، بجانب استخراج الطاقة من النفايات بالولاية.

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جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالسودان – برنامج الأمم المتحدة للخدمات والعمليات (UNOPs) مستر اتيلا- لبحث سبل تطوير المرادم وجمع ونقل النفايات بالولاية.

وأفاد د. بشرى بأنه تم الاتفاق على رصد حوالي “250” مليون دولار للعمل في مجالات بيئية وتنموية مختلفة، إضافة إلى البرنامج المتكامل لرفع قدرات العاملين في مجالات هندسة المرادم وصيانة المشروعات البيئية وتدريب المهندسين، كما يعمل البرنامج على الاستفادة من المجتمعات الصغيرة للعمل في مجال تدوير النفايات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )