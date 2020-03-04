الفرنسي فيلود يعيد نجماً سودانياً لكتيبة “صقور الجديان”؟

أعاد مدرب المنتخب السوداني هوبير فيلود النجم محمد عبد الرحمن إلى صفوف منتخب “صقور الجديان”، إذ سينضم اللاعب إلى قائمة المنتخب السوداني الذي يستعد لمواجهة نظيره الغاني لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

ويمثل النجم السوداني الملقب بـ”الغربال”، والذي ابتعد عن المنتخب خلال الفترة الماضية، قيمة فنية كبيرة وعلامة فارقة بالنسبة لمنتخب بلاده، لما يتميز به اللاعب من سرعة ومهارة، عطفاً على كونه لاعباً هدافاً.

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ويعود نجم كرة القدم السودانية من جديد لارتداء شعار منتخب “صقور الجديان”، بعد غياب استمر طويلاً، بسبب الإصابة التي غيبته عن الملاعب لعام ونصف، إلا أن عودته القوية، وتألقه مع فريقه الجديد أهلي برج بوعريريج الجزائري، دفعت الجهاز الفني لاستدعائه لأهم مواجهتين للمنتخب السوداني أمام منتخب غانا، والتي ستشكل ملامح المتأهلين من المجموعة التاسعة ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية في 2021 في الكاميرون.

ستشكل عودة “الغربال” إضافة كبيرة للمنتخب السوداني، الذي يعاني هجومياً عقب حرمان هدافه بكري المدينة، من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم، من تمثيل المنتخب.

وفي سياق متصل، وبحسب الموقع الرسمي “للاتحاد السوداني “أكد رئيس لجنة المنتخبات السودانية حسن برقو، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد السوداني لكرة القدم، أن مدرب المنتخب الفرنسي هوبير فيلود استقر على استدعاء ثلاثة محترفين وهم “الغربال” لاعب أهلي برج بوعريرج الجزائري، وياسين حامد لاعب سيبسي الروماني، وعمار طيفور نجم باستيا كالتشيو الإيطالي.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)