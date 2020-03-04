السودان يؤكد استعداده للتعاون مع صندوق الأوبك

الأربعاء 4 مارس 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أكد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، استعداد بلاده للتعاون مع صندوق الأوبك لدمجه في المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المدة الماضية كانت طاردة لصناديق التمويل المختلفة.



التقى رئيس الوزراء، اليوم (الاربعاء) بالخرطوم، مدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) الدكتور عبد الحميد الخليفة الذي يزور الخرطوم هذه الايام.

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وقال حمدوك إن الحكومة منشغلة بتهيئة بيئة الاستثمار وجعلها جاذبة للمستثمرين، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي وذلك من أجل نقل الخبرات واستقدام التقنية الحديثة إلى داخل البلاد وإيجاد الفرص الواعدة للشباب.

بومن جانبه أكد الخليفة رغبة الصندوق الأكيدة في تجديد شراكته مع السودان والإسهامات الفنية في الخطط والمشروعات المستقبلية التي تضعها الحكومة وكيفية تمويلها خاصة تلك المتعلقة بمجالات الطاقة والنفط والمواصلات.

ويهدف صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد) لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والدول النامية وهو مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدِّرة للبترول (أوبك) في عام 1976.