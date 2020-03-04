النائب العام: النيابة تتحرى مع قادة النظام المعزول بتهم مختلفة

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الأربعاء 4 مارس 2020
أكد النائب العام، تاج السر الحبر، أن المعتقلين من قادة النظام السابق يواجهون إتهامات فى بلاغات مختلفة يجرى التحرى والتحقيق فيها.
وقال لدى لقائه اليوم(الاربعاء) سفير الإتحاد الأوربى بالبلاد، روبرت فان دان دوول، إن عدد من القضايا أكتملت وسيتم احالتها إلى المحاكم المختصة. وأوضح الحبر أنه تم تشكيل عدد من اللجان بشأن الإنتهاكات التى حدثت خلال الفترة السابقة.
وأشار النائب العام إلى أن التحديات التي تواجه النيابة العامة قضايا القتل مكافحة الفساد والإتجار بالبشر وقضايا غسل الأموال وانتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف الحبر القبض على عدد من الجناة فى أحداث الجنينة وأن النيابة بصدد إحالة المتهمين للمحاكمة .
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