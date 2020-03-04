تصدير (20) الف رأس من الابقار لمصر

الخليج 365 : أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية د.علم الدين عبدالله أبشر، عن تصدير (20 ) الف رأس ابقار كاول شحنة صادر ماشية حية الى مصر، بعد توقف دام لاكثر من اربع أشهر، مشددا على توالي الشحنات في الايام القادمة.

متوقعا رفد الاقتصاد بعائدات مقدرة من العملة الصعبة.

واكد ابشر، امس خلال تدشينه تصدير اول شحنة ابقار اليوم “الاربعاء” بسوق المويلح

باتخاذهم كل الاجراءات اللازمة التي تضمن سلامة القطيع، وعدم تعرض الصادر لمشكلة مرة أخرى، وقال ان الشحنة الاولى تتيح لاستمرار الصادر الى مصر والدول العربية الاخرى. المادة السابقة حادثة اعتداء وحشية علي حكم قومي في السودان

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