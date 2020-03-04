حادثة اعتداء وحشية علي حكم قومي في السودان

الخليج 365 :

شهد دوري الدرجة الأولى بالقضارف واقعة اعتداء مؤسفة على الحكم القومي المعروف “النور عبد الله” (النور القضارف) والذي تم الاعتداء عليه بصورة عنيفة عقب المباراة التي جمعت ناديي المريخ والصوفي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل

وتعود التفاصيل إلى اقتحام جمهور الصوفي الملعب عقب نهاية المباراة واعتدائه بالضرب المبرح على حكم الوسط “معاذ” إلى جانب الحكم الرابع القومي “النور عبد الله” ولم تفلح كل المحاولات التي تم القيام بها لفض الاشتباك، حيث تصاعد الخلاف بين الجمهور والحكمين “معاذ” و”النور” إلى درجة خلع الأخيرين لملابس التحكيم

وشروعهما الفوري في الدفاع عن نفسيهما، إلا أن تدخلات بعض العقلاء حالت دون استمرار الاشتباك وإخراج الحكام من الملعب ويعرف عن الحكم “النور عبد الله” أنه من الأسماء المعروفة وسبق له

إدارة إحدى مباريات القمة بين الهلال والمريخ، كما أدار عدة مباريات في الدوري الممتاز آخرها مباراة المريخ وحي العرب، إلى جانب مواجهة الأهلي شندي والخرطوم الوطني.