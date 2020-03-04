المسلمي : دخلت التاريخ من أوسع أبوابه

الخليج 365 :

قال مدرب المريخ أمين المسلمي، إنّه دخل التاريخ من أوسع أبوابه، وإنّه أمام مسؤولية كبيرة تتطلّب التوفيق من الله ورضاء الوالدين.. وأوضح المسلمي عبر منشور في صفحته الرسمية بالفسيبوك إنّه يحتاج إلى جماهير المريخ للوقوف معهم في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.. وتابع: “لا شيء فوق مصلحة المريخ”، ووعد التونسي أمين المسلمي أنصار الأحمر بالاجتهاد في خدمة النادي وعدم البخل عليه.. وأضاف: لكم مني وعد رجال لن أبخل عن أيّ جهدٍ في خدمة هذا الكيان قلعة الأحمر الوهّاج نادي الشعب، وأوضح المدرب التونسي أن لاعب وسط الفريق محمد الرشيد تعرض في وقتٍ سابقٍ لإصابة إبان تواجده في مُعسكر المنتخب، لكنه تماثل للشفاء وبات جاهزاً للعودة وتقديم خدماته للفريق، كما أكّد أنّه يكن احتراماً كبيراً لحامد بريمة، وأنه أوصى ببقائه وعمله مُستشاراً فنياً في الطاقم الفني بعد التعاقد مع مدرب الحراس التونسي محمد الفطناسي.