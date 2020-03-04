رسمياً..زيادة الأجور وإشراك الشباب في المرحلة المقبلة

الخليج 365 :
بحث مجلس الوزراء المعالجات الاقتصادية لحل أزمة المشتقات البترولية والدقيق، وإجراءات الجهات المختصة لتسريع معالجة المشكلات وتخفيف معاناة المواطنين.. وأجاز المجلس في اجتماعه أمس تقرير فريق العمل الوطني لمعالجة هيكل الأجور للعام 2020م، ودعا المجلس لتوفير موارد إضافية لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور، مع الوضع في الاعتبار أهمية إزالة التشوهات في التعريفة الجمركية وزيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع الكمالية، ووجه المجلس بأهمية وضع قوائم الأسعار للسلع الاستهلاكية الأساسية، وضبط الأسواق وإنشاء المحاكم المختصة بذلك، وقال وزير الصناعة والتجارة، الناطق باسم الحكومة بالإنابة مدني عباس مدني في تصريح صحفي، إن التقرير حوى زيادات مهمة وغير مسبوقة في مسألة الأجور، وأشار إلى أن مجلس الوزراء أعطى تمييزاً إيجابياً لمعلمي مرحلة الأساس بأن يتم استيعابهم في الخدمة من الدرجة الثامنة، من جهته أكد مدني أن المجلس شدد على أهمية المشاركة الحقيقية للشباب خلال المرحلة المقبلة.
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