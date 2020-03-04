إحتجاجات في كريمة لانعدام الخبز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : شهدت مدينة كريمة صباح أمس مظاهرات احتجاجاً على ارتفاع سعر (الرغيفة) من جنيه إلى ثلاثة جنيهات، في وقت تشهد فيه محلية مروي انعداماً للدقيق المدعوم، وأغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية بالمدينة، وأضرموا النار على إطارات السيارات، ما أدى إلى أزمة في المواصلات داخل المدينة.

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