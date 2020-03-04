فوضى عارمة في سوق الدولار وارتفاع جنوني للأسعار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة للانتباهة أون لاين (الاربعاء) بالسوق الموازي وسط الخرطوم عن تضارب كبير في الأسعار وفوضى عارمة أدت إلى تخزين العملة وتراجع عمليات البيع، مع ظهور حالات اضراب عن البيع والشراء من بعض التجار نتيجة لتضارب وارتفاع الاسعار. وقال أحد التجار أن ارتفاع الأسعار دفع التجار الكبار إلى تخزين الدولار ترقبا لارتفاعه أكثر الشيء الذي تسبب في صعوبة الحصول عليه. وقال: (هذا الوضع أدى إلى عدم تحديد سعر معين، وكل زول بقى شغال على كيفو). لافتا إلى أن سعر الدولار وصل في بعض التعاملات إلى (١٢٠) و(١٢١) جنيها، في مقابل (١١٦) و(١١٧) جنيها للشراء. وحمل التاجر شركة الفاخر التي تعاقدت معها وزارة المالية، مسؤولية ارتفاع الأسعار، وقال انها تشتري الدولار ب(١٢٠) وحتى (١٢٢) جنيها، بينما أكد معاودة الحملات للظهور من جديد. وقال انها شنت اليوم حملة اعتقلت بموجبها عدد من المتعاملين.