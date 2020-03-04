تعيين مفوض لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 11 مشاهدة أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بناءً على توصية وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية بحسب سونا قراراً بإنهاء تكليف السيد سيف الدين عبدالرحيم محمد أحمد من وظيفة المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر ، Advertisements وتعيين السيد عزالدين محمد أحمد الصافي مفوضاً عاماً لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر. ووجه القرار وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية (مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر) والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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