ولاية الخرطوم : ترتيبات مبكرة وتوجيهات لمواجهة الخريف

وجه الاجتماع الموسع للإعداد للخريف بإزالة كافة التعديات على مجاري السيول ومصارف الأمطار والطرق الرئيسية والأسواق ومواقف المواصلات واتخاذ تدابير كافية للحفاظ عليها.
جاء ذلك بحسب سونا في الاجتماع الدوري برئاسة والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عابدون حماد بحضور معتمدي المحليات والأمين العام لحكومة الولاية، والمديرين العامين للوزارات والأمين العام لمجلس البيئة ومدير الدفاع المدني بالولاية.
كما وجه الاجتماع بالبدء الفوري في توفير مواد الرش ومحاربة الذباب والبعوض وصيانة طلمبات الرش الرزازي والضبابي كما وجه بحصر مدارس الأساس والثانوي ورياض الأطفال وتحديد احتياجاتها للردميات وصيانة الحمامات وحفر آبار تصريف مياه المناطق المنخفضة والميادين والاستفادة منها في تغذية المياه الجوفية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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