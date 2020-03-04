حمدوك يمتدح موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للسودان

التاريخ: 04-مارس-2020 فى : أخبار 12 مشاهدة امتدح رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك بحسب سونا موقف الاتحاد الإفريقي الداعم للسودان. Advertisements جاء ذلك لدى استقباله اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي السيد موسى فكي أحمد وذلك بحضور وزيرة الخارجية الأستاذة أسماء محمد عبد الله والسيد محمد حسن لباد مبعوث الاتحاد الإفريقي للسودان والسيد محمد بعليش سفير الاتحاد الإفريقي بالسودان. من جانبه، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي دعم جهود حكومة الفترة الانتقالية خاصة في مجالي السلام والاقتصاد. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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