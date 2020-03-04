مفاجأة: بيريز يستعد للإطاحة بزيدان وهذا بديله؟

أكدت التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يراقب بجدية مستقبل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام السابق من أجل خلافة زيدن الدين زيدان مدرب الفريق.

وأشارت التقارير أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي طلب من بوتشيتينو أن يبقيه على إطلاع بخططه المستقبلية حيث يرغب في ضم بوتشيتينو حال رحيل زيدان.

وأفادت التقارير بأن علاقة بيريز وزيدان تشهد توتر كبير بسبب علاقته المتوترة مع بعض اللاعبين على الرغم من تصدره لبطولة الليغا.

ووفقاً لما نقلته الصحف العالمية فإن بوتشيتينو يحظى بدعم بيريز ويراه الخليفة الأنسب لزيدان في حال رحيله حيث سبق وأن وضعه تحت المجهر لتدريب الفريق خلال فترات سابقة.

وتستهدف العديد من الأندية التعاقد مع بوتشيتينو في الصيف المقبل حيث ارتبط بخلافة أولي غونار سولشاير بتدريب مانشستر يونايتد.

Advertisements

وبحسب موقع “يورو سبورت” أشارت تقارير أخرى أن بوتشيتينو بات مرشحاً كبيراً لقيادة مانشستر سيتي في حال رحيل بيب غوارديولا عن تدريب الفريق إذا أُقرت عقوبة الاتحاد الأوروبي رسمياً على النادي.

كما تردد اسم المدرب الأرجنتيني داخل جدران نادي برشلونة عندما تمت إقالة إرنستو فالفيردي إلا أن إدارة البلوغرانا استقرت على التعاقد مع كيكي سيتين.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)