الصناعة تتعهد بمعالجة الرسوم على صناعة الأسمنت

أكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على تذليل كافة العقبات التي تعترض صناعة الأسمنت بالسودان .

وأشار وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني لدى لقائه بمكتبه مديري مصانع الأسمنت العاملة بالبلاد، بحسب سونا إلى أن صناعة الأسمنت بالبلاد تعتبر واحدة من الصناعات المهمة التي تعول عليها التنمية وتطوير القطاع الصناعي بما يمكن من زيادة مساهمة القطاع والاكتفاء الذاتي من السلعة.

وكشف مدني عن جهود وزارته بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمنافسة الأسمنت السوداني في الأسواق الخارجية من خلال تأهيل وتحديث المصانع العاملة وتطوير الكفاية الإنتاجية، وتوجيه القطاع بما يقوي القدرات التنافسية لمنتجات صناعة الأسمنت .

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وجدد التزام الوزارة بمعالجة مشاكل الرسوم المتعددة المفروضة على القطاع وتوفير الطاقة والمحاجر، مشيراً إلى دعم وزارته لكافة الجهود الرامية لتقليل تكلفة إنتاج الطن. ووجه بضرورة العمل المشترك مع الجهات ذات الصلة وصولاً للتكلفة الحقيقية بما يمكن من جعلها سلعة متاحة بأسعار مناسبة، مؤكداً على تفعيل قانون حماية المستهلك والعمل به،

مشيراً إلى قيام مجلس لإدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك. وحضر الاجتماع ممثلو مصانع النيل للأسمنت بربك ، أسمنت الشمال ، بربر، عطبرة ، السلام ، التكامل. يذكر أن الطاقة التصميمية لصناعة الأسمنت بالسودان تبلغ (7) ملايين طن في العام.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )