أعلن المدير الإقليمي لشركة (Biwater) البريطانية بإفريقيا السيد جايل جاكسون رغبة الشركة في إقامة مشاريع لمياه الشرب بولاية الخرطوم بعد النجاح الكبير لمحطة مياه المنارة في توفير المياه الصالحة لسكان محليتي كرري وأمبدة.
وقال بحسب سونا لدى لقائه اليوم والي الخرطوم الفريق الركن أحمد عابدون حماد بحضور الأمين العام لحكومة الولاية ومديري وزارت المالية والاستثمار والبنى التحتية والمواصلات قال إن الشركة تسعى لإقامة شراكة مع الولاية في ظل الانفتاح الكبير الذي يشهده السودان على دول العالم بعد المتغيرات السياسية التي حدثت مؤخراً .
وتناول اللقاء زيادة عدد المشاريع الخدمية عطفاً على احتياجات الولاية لعدد من المحطات النيلية ذات السعات الكبيرة لحل مشكلة شح المياه وإحلال الآبار خاصة وأن الولاية تشهد زيادة كبيرة في السكان وقيام مدن صناعية وتجارية جديدة.
إلى ذلك، أمن اللقاء على إعداد مذكرة تفاهم بين الشركة والولاية لوضع دراسات فنية للمشاريع المقترحة والاستفادة من فرص التمويل الممنوح من وكالة الضمان البريطانية والتي تهدف لإقامة مشاريع ذات أثر بيئي واجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شركة بريطانية ترغب في إقامة محطات مياه بولاية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.