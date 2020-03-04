رئيس المفوضية الأفريقية يؤكد الالتزام بتوفير الدعم اللازم للسودان

أكد موسى فكى رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي، أن الإتحاد الأفريقى فخور بدعمه للسودان فى عملية الانتقال السلمى للثورة، مشددا على التزام الاتحاد بتوفير الدعم اللازم للسودان فى أى وقت. والتقت أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية، فى الخرطوم اليوم الأربعاء، مع فكى والوفد المرافق له، يرافقه محمد الحسن ولد لبات المستشار السياسى الخاص لرئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي. وثمنت وزيرة الخارجية السودانية الدور الذى لعبه الإتحاد الأفريقى ممثلاً فى رئيس المفوضية وفريق المفاوضين خلال ثورة ديسمبر، وشكرت الإتحاد الأفريقى على دعمه للسودان خلال الفترة الماضية. وعبرت عن تطلعها لاستمرار هذا الدعم فى المستقبل حتى يتمكن السودان من استعادة موقعه على الصعيد الدولى والإقليمي. وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين السودان والاتحاد الافريقى فى المجالات المشتركة، وتطرق إلى جهود الوساطة التى يقوم بها السودان فى جواره الاقليمي. و من جهته، أعلن البنك المركزى انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، وأعلن محافظ البنك المركزى البروفيسور بدر الدين عبدالرحيم إبراهيم فى تعميم (صحفي) أن البنك المركزى تلقى خطاباً من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية عبر وزارة الخارجية يفيد بتأكيد انتهاء كافة أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر2017م. وأشار المحافظ حسبما ذكرت وكالة أنباء السودان "أنه بموجب إلغاء الأمرين فقد تم رفع العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية ولم يتبق ضمن العقوبات سوى بعض الأفراد والمؤسسات المرتبطين بالأحداث فى دارفور، ويشير الخطاب إلى أن ذلك ليس لديه أى علاقة بمسألة التحويلات البنكية، هذا فضلاً عن ثلاثة روابط تشير إلى إعلان الأوفاك بانتهاء العقوبات عن 157 مؤسسة سودانية بتاريخ 12/أكتوبر/2017م.

